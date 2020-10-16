Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra dışarı çıktı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işlerini Kraliyet Konutu'ndan dijital ortamda sürdüren Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı. Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'na ziyaret gerçekleştiren Kraliçe'ye torunu Prens William eşlik etti. Helikopterle ülkenin gizli bilimsel ve kimyasal silah çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvara gelen Kraliçe II. Elizabeth, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında görev alan bilim adamlarıyla da tanıştı.

Sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlemlenen ziyarette Kraliçe'nin maske takmaması ise dikkat çekti. Söz konusu ziyaret öncesi görevlilere Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.