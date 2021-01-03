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Koronavirüs aşısında sıra banka çalışanlarına geldi!
Rusya'da aşılama için bankacılık ve finans sektöründe, resmi kurumlar ve maliye kurumlarında çalışanlar yarından itibaren kayıt yaptırabilecekler.
Dış Haberler 03.01.2021, 16:49
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Moskovalıların Kovid-19 aşısına erişimini genişletmek için 4 Ocak 2021 Pazartesi'den itibaren bankacılık ve finans sektöründeki çalışanların yanı sıra federasyon, bölge ve belediye düzeyindeki resmi kurumların ve maliye kurumlarının çalışanları için aşılama kayıtlarını açıyoruz" dedi.
Sobyanin, aşılama merkezlerinin haftanın 7 günü saat 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet vereceğini ekledi.
5 Aralık'ta başlayan aşılama çalışmalarında öncelikle eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki çalışanlara aşı yapılmıştı.
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