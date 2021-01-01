Korona virüs aşısında öncelik konusu tepki yarattı

İlk korona virüs aşılarının uygulanmaya başlaması, hükümetleri önceliğin kime verilmesi gerektiği konusunda düşünmek zorunda bıraktı. Şimdilerde, ileri yaştaki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına öncelik veriliyor. Ancak ABD Kongresi üyeleri de sıraya dahil oldu. Aşı stoklarının sınırlı olması ve kamunun sabırsızlığının artacak olması nedeniyle, önceliğin kime verileceğine yönelik detaylı bir liste hazırlama ihtiyacı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump öncelikli olmalı: Devam eden soruşturmaların oluşturduğu önyargıdan arındırılmış bir şekilde, Trump’ın virüse maruz kalma riski oldukça yüksek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da öncelik verilmesi gereken isimlerden. Şanssızlığıyla tanınan Johnson’ın ikinci kez hastalığa yakalanma ihtimali yüksek. Johnson’ın Sağlık Bakanı Matt Hancock ise orta düzeyde önceliğe sahip. Kendisini bir kez daha ağlarken görmek istemeyebiliriz.

10’un üzerinde yılbaşı kartı yazmış olan herhangi biri de orta düzeyde önceliğe sahip olmalı. Bu kartları göndermeyi başaranlar ise öncelik sırasında yükselmeli. Dört buçuk saat boyunca kız arkadaşını görebilmek için jet ski kullanan adam ise yüksek önceliğe sahip. Bu insanlar toplumları yeniden inşa edecek. The Crown isimli Netflix dizisi düşük öncelikli.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel avukatı Rudy Giuliani de düşük öncelikli kişiler arasında. Öncelikle her bir aşının sayımını yeniden yapmalıyız. ABD’nin Seçiciler Kurulu da düşük öncelikli; yüksek önceliği halk oyları hak ediyor.

İngiliz Posta Servisi yüksek öncelikli olmalı. Ancak muhtemelen yine de aylar boyunca gelmeyecektir. İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle ise Cambridge Dükü ve Düşesi Prens William ve Kate Middleton ile aynı öncelik seviyesine sahip. Aşı konusu olmasa bile, aralarında yeterince sorun bulunuyor.

Prens Andrew, bazı geceler görüştüğü kişiler takip edilemediği yüksek önceliğe sahip. Downing Street’ten istifa eden Johnson’ın Başdanışmanı Dominic Cummings’in öncelik seviyesi ise gözüyle ilgili yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle orta ila yüksek arasında değişiyor.

Hazır yeri gelmişken, 1945’ten sonra doğmuş olmasına rağmen, dünya savaşı kazanmakla övünen herkes düşük önceliğe sahip. Topshop’un sahibi Philip Green’in önem seviyesi yetkililer tarafından değerlendiriliyor ancak nakit enjeksiyonu haricinde her enjeksiyona hazır olduğunu belirtti. Eğer Sputnik aşısını tercih etmeyecekse, Vladimir Putin yüksek öncelikli. Joshua Wong, Nathan Law ve diğer Hong Kong demokrasi savunucuları da yüksek önceliğe sahip. Çünkü en kötü zamanlarda bile, kahramanlara ihtiyacımız var.