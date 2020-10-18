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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıklar kapandı
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı. Oy sayımına başlandı. İlk gelen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor.
Dış Haberler 18.10.2020, 18:57
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Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.
11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.
KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.
YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.
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