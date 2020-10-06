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Kırgızistan seçimleri iptal edildi

Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.

Dış Haberler 06.10.2020, 13:25
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Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için dün başkent Bişkek'teki Ala Too Meydanı'nda toplanmıştı. Seçim sonuçlarının iptalini isteyen ve seçimin yeniden yapılmasını talep eden protestocular gece boyunca meydanda protesto etmeye devam etti. Protestolar sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı. Göstericileri dağıtmak için polis tarafından gaz ve ses bombası kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestocuların Parlamento binasına girerek orada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal ettiği öğrenildi. Protestocuların ayrıca siyasi mahkumların kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevine giderek eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i, eski Başbakan Sapar İsakov'u ve eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan Ceenbekov'u cezaevinden çıkardıkları videolar sosyal medyada görüntülendi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, gösteriler sonucu 590 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yerel basınlarda yer alan bilgiye göre, ölen vatandaşın 19 yaşındaki bir genç olduğu belirtiliyor.

Gösteri sonrası bu sabah sabah Kırgızistan vatandaşlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bazı siyasi güçlerin seçim sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarını belirtti. Durumun kontrol altında olduğunu belirten Ceenbekov, siyasi güçlere seslenerek, ülkenin çıkarlarını kendi çıkarları üzerinde koymaya çağırdı.

Öte yandan, ülkede Issık Göl, Talas ve Narın Valileri, Bişkek ve Oş Belediye Başkanları istifa etti. Gösteriler ülkenin Oş kentinde de düzenlendi. Ülkenin güney başkenti olarak bilinen Oş'ta da gösteriler yapıldı.

#Kırgızistan
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