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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti.

Dış Haberler 15.10.2020, 11:58
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti

Kırgizistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti. 

Göstericilerin bir bölümü, "valiyi rehin almak ve gösteriler düzenlemek" suçundan hapis yatan Ata Curt Partisi eski Milletvekili Sadır Caparov, cezaevinden çıkarılarak aynı gün Başbakanlık koltuğuna oturtulmuştu. 

Başbakanlık binasını 5 gün boyunca ablukada tutan Caparov destekçileri, parlamentodan Caparov'un Başbakanlığını onaylamasını talep edilmişti.

Ceenbekov, Caparov'un hükümet yapısı ve programının onaylanması için kendisine gönderdiği kararnameyi veto etmişti.

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