Kayınvalidesi Boris Johnson için ne dedi?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgın yönetimindeki başarısızlığı nedeniyle zor günler geçiyor. Bu da yetmezmiş gibi Johnson’a eski kayınvalidesi de ağır şekilde yüklendi. Boris Johnson’ın 1987 yılında evlendiği ilk eşi Allegra Owen’ın annesi olan yazar Gaia Servadio, yıllar sonra eski damadını eleştirdi. Gaia Servadio aynı zamanda çapkınlığı ve sansasyonel aşk hayatıyla bilinen Johnson’ın özellikle de özel hayatta güvenilmeyecek bir insan, daha da doğrusu güvenilmeyecek bir koca olduğunu söyledi.

Gaia Servadio, Osmanlı’nın bakanlarından Ali Kemal’in torunlarından olan Boris Johnson hakkında İngiliz ‘Daily Mail’ gazetesine şunları anlattı: “Kızım Allegra Owen, Oxford Üniversitesi’nde okurken tanıştığı Boris Johnson’a aşk oldu. İki sevgili bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ama benim gözüm Boris’i hiç tutmadı. Onun karakterini bir türlü sevemedim. Güvenilmeyecek biri olduğunu kısa zamanda anladım. Bu yüzden kızımın onunla evlenmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Hatta kızıma İngiltere’den uzaklaşması için ABD’de iş bile buldum. Ama aşkın gözü kördür, Allegra sırf Boris ile evlenebilmek için ABD’ye gitmedi. Muhalefetime rağmen bu ikisi evlendi. Ama ne oldu, 6 yıl sonra boşandılar. Boris bir annenin kızı için düşleyebileceği damat figürünün tam tersi bir karaktere sahip. Aynı babası Stanley Johnson gibi. Bunlar güçlerini artırmak için yalanlarına inanıyorlar. Belki kötü insan değiller ama güvenilmezler. Tek tesellim kızımın Boris’ten çocuğu olmaması.”