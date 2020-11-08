Karabağ'da tarihi gün, ''Şuşa kurtarıldı''

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığını söyledi.

Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" diye konuştu.

"Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz" diyen Aliyev, şöyle devam etti: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."

Ermenistan'dan Aliyev'e yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Aliyev'in açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Ovannisyan, "Şuşa'da çatışmalar devam ediyor. Bekleyin ve askerlerimize inanın" dedi.