Joe Biden’in kızı hızlı başladı

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden’ın kızı Ashley Biden, Jenna Bush Hager ile yaptığı röportajda Ivanka Trump'a taş attı. Biden, İvanka gibi Beyaz Saray'da danışman olarak görev almayacağını açıkladı.

Ashley Biden röportajda babasının aileye ne kadar değer verdiğini, ağabeyi Beau’nun ölümünü ve yıllar boyunca ailenin sıkı bağlarını nasıl koruduklarını anlattı.

Bununla birlikte, kendi platformunu sosyal adalet ve toplum gelişimi için kullanacağını belirten Ashley Biden, “Bazı konulara, gerçekten önemli konulara farkındalık getirmeyi umuyorum” dedi.

Sözcü’den Tayfun Hopalı’nın haberine göre, Ashley Biden sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesine sahip ve kariyerini bir sosyal adalet aktivisti, gençlik danışmanı ve yetersiz hizmet alan toplulukları hedefleyen program kurucusu olarak geçirdi. Babası ile çok gurur duyduğunu belirten Ashley Biden, “O, Amerika için çok şey yapacak buna inanıyorum” dedi.