Joe Biden zafere çok yakın

Her iki lider seçim sonuçlarıyla ilgili ilk konuşmasını yaptı. Biden taraftarlarına sabırlı olmalarını, seçimi kazanacaklarını söylerken, Donald Trump Kuzey Carolina'da oy sayımının bir anda durduğunu belirterek seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti ve Yüksek Mahkemeye gideceklerini belirtti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili kampanya ekiplerinin gözü, sayım işleminin devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Pennsylvania'da. Buralardan çıkacak sonuca göre ABD'nin yeni başkanının kim olacağı sorusunun netleşmesi bekleniyor.