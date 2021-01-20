Joe Biden imza atacağı 17 kritik kararı belirledi

Biden, göreve gelmesinden saatler sonra Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi kararları imzalayacak.

ABD'de Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, Biden yönetimi resmi olarak devralmadan önce kritik kararlar aldı. Biden'ın göreve gelir gelmez imzalaması beklenen 17 başlıkta toplanan kararlar arasında mevcut Başkan Donald Trump'ın daha önce aldığı kararlar yer alıyor. Yemin töreninin hemen ardından yeni bir yol çizmeyi planlayan Biden'ın alması beklenen kararlar arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması bulunuyor. Biden'ın korona virüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SINIFTA KALAN ABD'DE BIDEN'DAN AŞI VE YARDIM SÖZÜ

Salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi açıklayan Biden, ABD Kongresinden, belirli bir gelir seviyesinin altındaki ABD'lilere 3. kez nakit para yardımı yapılması imkanı sunacak planı onaylamasını isteyecek.

Yardım paketinin onaylanması durumunda daha önce 600 dolar nakit para verilen ABD'lilere bu sefer 1400 dolar gönderilecek.

Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına da son vermek isteyen Biden, görevdeki ilk gününde ülkedeki 11 milyon yasa dışı göçmene vatandaşlık imkanı tanıyacak bir yasayı da Kongreye göndermeyi planlıyor.

Biden, aşılama sürecinin kendi deyimiyle "başarısız" olduğu ABD'de ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalıya aşı yapılmasını ve bunun için de Kongreden 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını istiyor.