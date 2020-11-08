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Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı

Joe Biden'ı rakibi Donald Trump'ı geçerek 46'ncı ABD başkanı seçilmesi, ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i de sevindirdi. Lopez, mutluluğunu dans ettiği bir video paylaşarak sergiledi.

Dış Haberler 08.11.2020, 12:22 08.11.2020, 12:24
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Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı

Joe Biden'ın ABD'nin 46'ncı başkanı seçilmesi pek çok taraftarıyla birlikte ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i de sevindirdi. Seçim kampanyası boyunca Biden'ı desteklediğini söylemekten çekinmeyen 51 yaşındaki şarkıcı, Biden'ın zaferi sonrası "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.

Lopez'in dans videosu 12 milyonun üzerinde görüntülendi. Binlerce kişi Lopez'in seçim zaferi mutluluğunu destekleyen mesaj gönderdi.

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