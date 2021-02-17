Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı unvanını Tesla CEO'su Elon Musk'tan geri aldı. CNBC'de yer alan habere göre, dünyanın en zengin insanları listesinde liderlik yine el değiştirdi.

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 191 milyar dolarla yeniden zirveye yerleşti. Tesla CEO'su Elon Musk ise 190 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi.

Musk’ın serveti, Tesla hisselerinde dünkü yüzde 2,4’lük değer kaybı sonrasında 4,6 milyar dolar geriledi.

2 Şubat'ta 873 dolar olan Tesla hisse değeri, dün 796 dolara kadar geriledi. Tesla’da 15 günlük kayıp yüzde 8,8 oldu.

Dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sırada ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates yer alıyor.