Jeff Bezos 200 milyar dolara ulaşan ilk insan oldu!

Dünyanın en zenginleri listesinde uzun süredir birinci sırayı kimseye kaptırmayan Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un serveti 200 milyar dolara çıktı.

200 milyar dolara dünya üzerinde en fazla servete sahip olan insanlar arasında ilk kez ulaşıldı.

Bezos’un sahibi olduğu Amazon’un hisseleri 3 bin 500 dolara yakın bir fiyattan işlem görüyor.

Amazon’un piyasa değerinin de yaklaşık 1.68 trilyon dolara yükseldiği tahmin ediliyor.