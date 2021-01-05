Son Dakika
Japonya sınırları kapatmaya hazırlanıyor
Korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle ülkeler yeni tedbirler almaya başladı. İngiltere tamamen kapandı, Japonya sınırları kapatıyor.
Dış Haberler 05.01.2021, 09:34
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Japonya hükümeti tüm ülkelerden uçuşları askıya alabilir. Japonya medyasında yer alan haberlere göre, artan korona virüs vaka sayıları ile mücadele eden Japonya'da hükümet tüm yurtdışı uçuşları askıya alabilir. Halihazırda Çin ve Güney Kore ile seyahat anlaşmaları bulunan hükümetin, Perşembe günü başlaması planlanan olağan üstü hal uygulaması kapsamında bu anlaşmaları da askıya alabileceği ifade ediliyor.
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