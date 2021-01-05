Japonya sınırları kapatmaya hazırlanıyor

Japonya hükümeti tüm ülkelerden uçuşları askıya alabilir. Japonya medyasında yer alan haberlere göre, artan korona virüs vaka sayıları ile mücadele eden Japonya'da hükümet tüm yurtdışı uçuşları askıya alabilir. Halihazırda Çin ve Güney Kore ile seyahat anlaşmaları bulunan hükümetin, Perşembe günü başlaması planlanan olağan üstü hal uygulaması kapsamında bu anlaşmaları da askıya alabileceği ifade ediliyor.