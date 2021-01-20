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Japonya'nın Okinawa eyaleti kendi OHAL'ini ilan etti
Japonya’daki Okinawa eyaletinin yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle kendi OHAL'ini ilan etti. Okinawa Valisi Denny Tamaki, "Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Dış Haberler 20.01.2021, 10:16
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Korona virüs salgını nedeniyle merkezi hükümetin 11 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği Japonya'da, karar kapsamına alınmayan Okinawa'nın yerel yönetimi artan vaka sayıları karşısında harekete geçti. Okinawa Valisi Denny Tamaki, bugün itibariyle geçerli olacak şekilde eyalet çapında OHAL ilan ettiklerini duyurdu. Karar kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden saat 20.00'de kapanmalarını isteyeceklerini belirten Tamaki, halka da acil olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısı yaptı.
Öte yandan Okinawa eyaletinin merkezi hükümetten 11 eyalette uygulanan OHAL kapsamına alınmayı talep etmeye hazırlandığı öğrenilirken, Vali Denny Tamaki, "Bir ada eyaleti olan Okinawa'da tıbbi kaynaklar sınırlı. Yerel sağlık sistemi çöküşün eşiğinde" diyerek bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekti. Okinawa'daki OHAL uygulamasının 7 Şubat'a dek süreceği öğrenildi.