İtalya zorda, borçlarının silinmesi için çağrı yaptı!

Başbakan Giuseppe Conte’nin en yakın danışmanlarıdnan biri olan Riccardo Fraccaro, Avrupa Merkez Bankasının korona virüs krizi boyunca farklı hükümetlere verdiği borçların, ulusların toparlanmasının ve yeniden yapılanmasının desteklenmesi için silinmesi ya da sonsuza kadar saklanması gerktiğini belirtti.

Roma’da gerçekleştirdiği bir röportajda, “Para politikası üye ülkelerin genişlemeci mali politikalarını her türlü destekleyecek şekilde olmalı.” diyen Fraccaro, bunun kriz süresince alınan devlet tahvil ödemelerinin iptali ya da vadelerinin sürekli olarak ertelenmesini de kapsayabileceğini söyledi.