İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 26 bin 831 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 831 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, İtalya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Ülkede toplam vaka sayısı 616 bin 595'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 122'ye ulaştığını aktardı. Bakanlık, aktif hasta sayısının 299 bin 191'e yükseldiğini, bin 651 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti. Ülkede son 24 saatte 201 bin 452 kişiye Covid-19 testi yapılırken, salgının başından bu yana en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı. Yapılan testlerin yüzde 13'ü pozitif çıktı.

Lombardiya bölgesi, 7 bin 339 yeni vaka sayısı ile en çok bulaşma tespit edilen bölge oldu.