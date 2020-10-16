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İtalya'da günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı

Dış Haberler 16.10.2020, 22:33
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İtalya'da günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında birçok ülkede günlük vaka sayıları rekor seviyelere yükselmeye devam ediyor. İtalya'da bugün korona virüs salgının başladığı ilk günden bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 10 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 10 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 391 bin 610'a ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeni ile 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 427'ye yükseldiğini açıkladı.

İtalya'da yoğun bakımdaki korona virüs hastalarının düne göre 52 kişi artarak, 586'dan 638'e yükseldi. Ülkede dün 162 bin 932 kişiye test yapılarak günlük test sayısında rekor kırılırken, bugün ise 150 bin 377 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

İtalya'da hükümet, Salı günü salgınla mücadele kapsamında toplantılara, restoranlara, spor ve okul faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirmişti. Dün Napoli'nin güneyinde yer alan Campania'da tüm okullar 2 hafta süreyle kapatılmıştı. Bölge Lideri Vincenzo De Luca ise bugün yaptığı açıklamada, 31 Ekim gecesi “Cadılar Bayramı” nedeni ile Napoli'de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

İtalya'da salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da ise bar ve restoranlara saat kısıtlaması getirilmesi planlanırken, oyun merkezleri ve tombala salonlarının kapatılabilir. Lombardiya'daki üniversitelerin de uzaktan eğitime dönmesi bekleniyor.

Öte yandan İtalya, İngiltere'nin ardından Avrupa'da salgın nedeni ile en fazla can kaybının bulunduğu ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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