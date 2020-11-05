İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Avrupa, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesini sürdürüyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 219 bin 884 testte 34 bin 505 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 824 bin 879'a ulaştığı bildirildi. Testlerde pozitiflik oranın önceki güne artarak yüzde 15.7 olarak kaydedildiği ifade edildi. Ülkede toplam aktif vaka sayısının ise 472 bin 348'e yükseldiği aktarıldı.

Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 445 kişinin hayatını kaybettiği, 2 Mayıs'tan bu yana en yüksek can kaybının kaydedildiği belirtildi. Ülkede salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 192'ye ulaştığı ifade edildi. Son 24 saat içinde 99 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam 2 bin 391 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kırmızı bölgelerde karantina uygulaması yarın başlıyor

İtalya'da dün açıklanan yeni Covid-19 kısıtlamaları 6 Kasım'dan itibaren geçerli olacak ve 3 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak. Kısıtlamalar sırasında tüm ülkede yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkmak yasaklanırken, kırmızı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 24 saat boyunca uygulanacak. Genelgeye göre ülkedeki bölgeler virüs bulaşma katsayılarına göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayrıldı. Vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu ise sarı ile tanımlanıyor.

Ulusal çapta geçerli kısıtlamalar dahilinde müzeler kapatılacak, lise ve dengi okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Temel ihtiyaç ürünleri satan dükkanlar haricinde ticari işletmeler hafta sonları ve tatil günlerinde kapalı kalacak. Toplu taşımada ise kapasite yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Restoran ve kafeler 18.00'de evlere servis haricinde kepenk indirecek.

Kırmızı bölgelerde yaşayanlar iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Salgının ilk dalgasında uygulanan karantinada olduğu gibi sadece market alışverişi ve zorunlu hallerde dışarıya çıkmak sadece mazeret belgesiyle mümkün olacak. Temel ihtiyaç ürünleri satan dükkanlar haricinde işletmeler kapalı kalacak. Restoranlar sadece evlere servis hizmeti verebilecek.