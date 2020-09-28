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İsviçre'de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
İsviçre’nin Montana kasabasında kar yağışının 25 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Dış Haberler 28.09.2020, 12:42
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İsviçre, Avusturya ve Almanya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklarda meydana gelen ani düşüşün ardından kar yağışı beklenenden erken başladı.
İsviçre meteoroloji ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki ünlü kayak merkezlerinden Montana kasabasında kar yağışının 25 santimetreye ulaştığı belirtildi. Belediye ekipleri kar ve buzla kaplanan yolları iş makineleriyle temizledi.
Avusturya'nın bazı bölgelerinde, kar yağışı deniz seviyesinden 550 metre yükseklikte görüldü.
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