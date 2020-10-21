İsrail ile BAE arasında vizeler kaldırılıyor

Birleşik Arap Emirlikler (BAE), İsrail'e vizeleri kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. ABD'nin öncülüğünde başlatılan 'normalleşme' görüşmeleri çerçevesinde, İsrail ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması hedefleniyordu.

Anlaşmanın, Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenen törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalandı.

Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde konuşan israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde gösterdikleri çaba nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'a teşekkür etti.