İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail, işgal altındaki Gazze Şeridi'nden roket atılmasını gerekçe göstererek Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda can kaybı veya yaralı olmazken, bölgedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Gazze'den İsrail'e 6 roket atıldığı, buna karşılık savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı hedefleri bombaladığı belirtildi.