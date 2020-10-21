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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
Dış Haberler 21.10.2020, 13:50
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İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr El-Belah kentinin doğusunda bulunan bir tarım arazisinin en az 3 roketle hedef alındığı belirtildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Öte yandan İsrail ordusu, dün akşam Gazze'den İsrail'e bir roket atıldığını ve hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.
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