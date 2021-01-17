İsrail'deki okullarda küçücük çocuklara neler öğretiyorlar...

İsrail ve Filistin arasında sert gelişmeler yaşanmaya devam ederken, İsrail’deki okullarda öğrenim gören çocukların söyledikleri de şok etkisi yarattı. Sosyal medyada çok kez paylaşılan ve etkileşim alan bir videoda, İsrailli çocukların Mescid-i Aksa ve Arap yaşıtlarına ilişkin ifadeleri yer alıyor.

İsrailli çocuklar, kendilerine yönetilen soruları birer birer cevaplarken, “Küdüs bizim için Kutsal Şehir anlamına geliyor, Mescid-i Aksa çökecek, yıkılacak. Arap bir çocukla karşılaştığımız zaman içimizden öfke geliyor. Öldürmek istiyoruz” gibi ifadeler kullanıyorlar.

“AFERİN TÜM BİLGİLERİ ÖĞRENMİŞSİNİZ”

Söz konusu videonun sonunda konuşan kişi ise çocuklara dönerek, “Aferin bütün bilgileri öğrenmişsiniz, umarım bu okuldaki başarılarınız devam eder” ifadelerini kullanıyor.