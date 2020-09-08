İspanya, Avrupa'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aşan ilk ülke oldu

Korona virüs salgınında Avrupa'da birçok ülkede ikinci dalga endişesi devam ederken, İspanya son veriler ile Avrupa'da 500 bin vaka sayısını geçen ilk ülke oldu. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Cuma günü 498 bin 989 olan korona virüs vaka sayısı bugün 26 bin 560 artış ile 525 bin 549'a yükseltildi.

Bakanlık, son 24 saatte ise 2 bin 440 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin, son 7 gün içinde ise toplam 237 kişinin, virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 29 bin 516'ya ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 161 yoğun bakımda olmak üzere bin 829 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

İspanya'da son dönemde virüsün semptom göstermeyen ve güçlü bağışıklık sistemine sahip gençler arasında yaygınlaştığı belirtildi. Günlük can kayıpları ise Mart ve Nisan aylarındaki oranların çok altında seyrediyor. Salgın ilkbaharda ülkenin yaşlı nüfusunu etkilemiş ve sağlık sistemini çökme noktasına getirmişti. İspanya'da salgının başladığı ilk günler ölüm oranı yüzde 6'ya kadar yükselmişti.