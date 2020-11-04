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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD'de kimin başkan olduğu önemli değil'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’de kimin başkan olacağının kendileri için önemli olmadığını belirterek, “ABD’de bir sonraki hükümetin nasıl bir yol izleyeceği bizim için önemli. Kimin başkan olacağının önemi yok” dedi.

Dış Haberler 04.11.2020, 12:23
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD'de kimin başkan olduğu önemli değil'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik izlediği politikaları değiştirmesi durumunda şartların değişeceğine işaret ederek, “ABD'nin uluslararası ve yasal anlaşmalara geri dönüş yapmasını istiyoruz. Eğer ABD, İran'a yönelik yaptırımları kaldırır ve İran milletine saygısını gösterirse bizim durumumuz da değişir” ifadesini kullandı.

ABD seçimlerini hangi partinin kazanacağının kendileri için bir önemi olmadığını belirten Ruhani, “ABD'de bir sonraki hükümetin nasıl bir yol izleyeceği bizim için önemli. Kimin Başkan olacağının önemi yok” dedi.

Ruhani, ülkeyi ilgilendiren konularda ABD seçimlerine bakmaksızın kararlar aldıklarını ve ABD seçimlerine ilişkin ayrıntılara girmek istemediğini söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırması halinde şartların değişeceği kaydeden Ruhani, “Eğer tehdit etmeyi bir kenara bırakır ve saygılarını gösterirlerse mevcut durum değişir. Aynı şekilde anlaşmaları ihlal etmek yerine taahhütlerini yerine getirmeleri yine mevcut durumu değiştirir. Bizim için ABD'nin izleyeceğiz siyaset ve politika önemli, kimin Başkan olduğunu bir önemi yok” dedi.

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