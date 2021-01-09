Irak'ta altınları yağmalayan ABD’li senatörden kongre baskını sonrası ‘yağmaya sıfır tolerans’ açıklaması

Irak'ı işgal eden Amerikan askerleri arasında yer alan ve Irak hazinesinden çalınan altınlarla poz veren Thomas Bryant Cotton, 2015'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri Arkansas Senatörü olarak görev yapıyor.

ABD’li senatör, son günlerde yeniden bu pozlarıyla gündemde. Cotton’u gündeme taşıyan ABD Kongresinin basılmasına verdiği tepkide kullandığı ifadeler.

"Yağmaya sıfır tolerans"

Trump’a destek mitinginin ardından ABD Kongresi’ni basan eylemcilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan senatör, "İsyan, yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ABD'li senatöre yıllar önce verdiği pozu paylaşarak cevap verdi.