Irak'ta altınları yağmalayan ABD’li senatörden kongre baskını sonrası ‘yağmaya sıfır tolerans’ açıklaması

Irak'ı işgal eden Amerikan askerleri arasında yer alan ve Irak hazinesinden çalınan altınlarla poz veren Thomas Bryant Cotton, 2015'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri Arkansas Senatörü olarak görev yapıyor.

ABD’li senatör, son günlerde yeniden bu pozlarıyla gündemde. Cotton’u gündeme taşıyan ABD Kongresinin basılmasına verdiği tepkide kullandığı ifadeler.

Trump’a destek mitinginin ardından ABD Kongresi’ni basan eylemcilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan senatör, "İsyan, yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ABD'li senatöre yıllar önce verdiği pozu paylaşarak cevap verdi.

Some senators, for political gain, misled supporters about their ability to challenge the election results--some even sent out fundraising emails while insurrectionists stormed the Capitol.



That stops now--Republicans ought to focus on countering the Democrats' radical agenda. pic.twitter.com/e0JDg2bsJy