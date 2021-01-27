İngiltere’de gri sincaplara doğum kontrol hapı verilecek

İngiltere’de istilacı gri sincapların sayısını kontrol etmek için ilginç bir üretim yapıldı. Lordlar Kamarası’nın hayvan refahından sorumlu üyelerinden Zac Goldsmith, uzmanların, dişi sincapları kısırlaştırmanın yollarını aradıklarını söyledi. Bunun üzerine Britanyalı bilim insanları, istilacı gri sincapların sayısını kontrol altına almak için ağızdan alınan bir doğum kontrol ilacı ürettiklerini açıkladı.

Telegraph’ın haberine göre ilk kez 19’ncu yüzyılda toprak sahipleri tarafından Kuzey Amerika’dan İngiltere’ye getirilen gri sincapların hızla çoğaldığı ve İngiltere’ye özgü kızıl sincapların geleceklerini tehdit etmeye başladıkları bildirildi.

YILLIK ZARARLARI 1,8 MİLYAR STERLİN (18 MİLYAR TL)

Haberde, gri sincaplar ve diğer yabancı, istilacı türlerin her yıl Birleşik Krallık ekonomisine yaklaşık 1,8 milyar sterline (18 milyar TL) mal olduğunun altı çizilirken, gri sincapların aynı zamanda, ağaç kabuklarını soyarak ağaçlara zarar verdiği için ormanlık alanlar açısından da tehdit oluşturduğu belirtildi.

DİKİLEN AĞAÇLAR HAYATTA KALAMAYACAK

Sincaplarda doğum kontrolüne yönelik araştırmaları finanse eden Kraliyet Ormancılık Derneği, geçen hafta gri sincapların itlaf edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Telegraph’a konuşan dernek başkanı Simon Lloyd, gri sincaplar kontrol altına alınmazsa, karbonu depolaması ve biyolojik çeşitliliği koruması için dikilen yeni ağaçların hayatta kalamayacağını söylemişti.

KISIRLAŞTIRMANIN YOLLARINI ARAŞTIRIYOR

Lord Goldsmith de bu sincapların kontrolsüzce çoğalmasının, hükümetin iklim kriziyle mücadele kapsamında 2025’e kadar her yıl 30 bin hektarlık yeni ormanlık alan oluşturma hedefini baltalayabileceğini aktardı.

"Gri sincaplar ve munçak geyikleri gibi istilacı türler, doğal biyoçeşitliliğimizi açıkça tehdit ediyor" diyen Goldsmith, sözlerini “Ormancılık Komisyonu, kızıl sincap habitatını koruma ve gri sincapları kontrol altına almak için yönergeler düzenliyor. Ancak daha uzun vadede, Roslin Enstitüsü, dişi gri sincapları kısırlaştırmanın yollarını araştırıyor. Bu, sincapların sayısını azaltmak için daha insancıl bir yol açacak. Buna ek olarak, Birleşik Krallık Sincap Birliği’nin gri sincap nüfusunu azaltmak için ağız yoluyla uygulanan bir doğum kontrol yöntemi geliştirmeye yönelik çalışmasını destekliyoruz” şeklinde sürdürdü.

SON DERECE ÖZEL YARATIKLAR

Haberde, Lord Goldsmith'in açıklamalarının kızıl sincaplara olan hayranlığıyla bilinen Prens Charles'ın da desteğini alacağı belirtiliyor.

Galler Prensi, 2017'de Birleşik Krallık Sincap Birliği üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, hükümetin gri sincapları çikolatayla doldurulmuş tuzaklar ve doğum kontrol hapları aracılığıyla kısırlaştırma planını desteklemişti.

Galler prensi 70. doğum gününü kutladığı sırada, Country Life dergisinde kızıl sincaplara sevgisini dile getirdiği bir mektup yayımlamıştı. Mektupta şu ifadeler yer almıştı: “Bazen ceketlerimin ceplerine fındık doldurup, bahçede bırakıyorum ve kuyruklarını gördüğümde fındık avlamak için geldiklerini anlıyorum. Son derece özel yaratıklar”