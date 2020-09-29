İngiltere’de Covid 19 bahaneli ‘sahte hastalık davası’ yağmuru bekleniyor

Turistlerin açtığı sahte hastalık davaları ile ünlü İngiltere, yıllarca istismar edilen ‘’tatilde hastalandım, tazminat isterim’’ davalarına karşı geçtiğimiz yıllarda harekete geçmiş ve sahte iddiada bulunanlara hapis cezalarına varan cezalar vermeye başlamıştı.

Turizm sektörü avukatları İngiltere’de pek yakında seyahat şirketlerine karşı çok sayıda Koronavirüs davası açılacağı uyarısında bulundu.

Avukatlar, seyahat şirketlerine, daha önce sıkça karşılaştıkları, ‘sahte hastalık’ davalarını hatırlattı.

Adında ‘Covid-19’ bulunan 800 tazminat şirketi kuruldu

İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği’nin (ABTA) seminerine katılan Horwich Farrelly hukuk bürosunun avukatı David Scott, hukuk firmalarının bu davalara atlayacağını söyledi. Scott, ”Bu konuyla ilgili çok fazla şirketin kurulmuş olması alarm verici. İsminde ‘Covid-19’ bulunan 800’e yakın şirket var. Şu anda onları görmüyorsunuz belki ama geliyorlar.” dedi.

Direkt veya dolaylı davalar açılabilir

Seyahat sigorta şirketlerinin durumun farkına vardığını ve Covid-19 iddialarını ele almak için ekip kurduğunu kaydeden David Scott, covid-19 ile ilgili olarak seyahat şirketlerine direkt veya dolaylı davalar açılabileceğini söyledi.

Davalar hızla artacak ancak ispatlamaları gerekiyor

1 Chancery Lane’den Barrister Sarah Prager ise, ”Eğer bir tazminat şirketi olsaydınız, sahte hastalık iddialarından sonra nereye yönelirdiniz? Covid-19 davaları hızla artacak.” şeklinde konuştu.

İngiliz seyahat sektörünün tatilde sahte hastalık iddialarına sert bir yanıt vermeyi başardığını ancak bu noktaya ulaşmanın zaman aldığını kaydeden Avukat David Scatt, ”Ancak davacıların aşması zor bazı engeller var. Covid-19’a yakalandıklarını ispatlamaları zor. Öte taraftan, bakım destek yükümlülüğünün ihlal edildiğini kanıtlamaları gerecek. Bu nedenle seyahat şirketleri, süreçleri belgelemeli.” dedi.

‘’Bu davaların gelmesi kaçınılmaz’’

Covid-19’un başladığında yapılan risk değerlendirmelerinin artık geçersiz olduğunu söyleyen Scott, ”Ancak davacı bir şeyleri yanlış yaptığınızı kanıtlarsa bu durum büyük bir mücadeleye dönüşecek. Buna karşı savaşabiliriz. Bu tazminat davalarının gelmesi kaçınılmaz. Ancak davacıların enfekte olduğunu ve bunun sizin hatanız sonucu meydana geldiğini kanıtlaması gerekiyor. Bu tazminat davalarına itiraz etmenin pek çok yolu var.” ifadelerini kullandı.

‘’Davalı taraf avantajlı’’

2 Temple Gardens’dan Barrister Ben Phelps ise, Seyahat şirketlerinin bu tip davalara karşı sıkı durması gerektiğini ve bunu yapmaları için çok fazla neden olduğunu kaydetti. Phelps, ”Elde PCR testi olmadan, semptomlar üzerinden açılacak davalar, bu semptomların başka hangi durumlarda görüldüğü, elde PCR testi bulunan davalar ise testin ne zaman yapıldığı, enfeksiyonun ne zaman bulaştığı ile ilgili tartışmaları başlatacak. Koronavirüse yakalandığını ispat etmek davacının yükümlülüğü, Bu durumda davalı taraf avantajlı. İnanlar salgının farklı aşamalarında farklı semptomlar gösteriyor.’’ dedi.

‘’Seyahat şirketlerine uyarı’’

Hukukçular ayrıca, seyahat şirketlerine uyarıda bulunarak, açılacak davalarla ilgili ‘davacıyla anlaşma’ yoluna gitmemeleri konusunda da uyarıda bulundu. Avukatlar, ”Size karşı bir dava açılırsa, bir yanlışınızın olmadığından ve elinizde belgeler bulunduğundan emin olun.” uyarısında bulundu.