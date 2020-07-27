İngiltere'nin İspanya kararı diğer ülkeleri de vurmaya başladı

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İngiliz hükümetinin İspanya'yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkarması seyahat sektöründe şok etkisi yaratırken, seyahat kısıtlamalarının yaygınlaşabileceğine ilişkin korku nedeniyle diğer ülkelere dönük de iptallerin başladığı belirtildi.

Yunanistan, İtalya, Fransa rezrvasyonları da iptal edilmeye başlandı

Son dakika bir kararla karantina kurallarının yeniden başlayabileceğinden endişelenen İngiliz tatilciler, Fransa, Yunanistan ve İtalya rezervasyonlarını da iptal etmeye başladı. İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, ''İspanya'yı başka ülkelerin takip etmeyeceğini garanti edemem. Yolcuların seyahat planlarının aksadığını biliyoruz. Parasını kaybetme riski taşıyan herkesin tatili satın aldığı tur operatörü ile konuşması ve seyahat sigortasını kontrol etmesi gerekir. İspanya'da vaka sayılarındaki ciddi artışlar olmasından dolayı, İngiltere'yi korumak için bu kararı alıyoruz.'' açıklamasının ardından endişeye kapılan İngilizler de sadece İspanya değil, diğer ülkelere dönük rezervasyonlarını da iptal etmeye başladı.

Kanarya ve Balear adaları için görüşmeler sürüyor

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ise, Balear ve Kanarya adalarına istisna tanınması için İngiltere ile görüşme halinde olduklarını açıkladı. Laya, ''İspanya, İspanyollar ve turistler için güvenli. Diğer tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi salgınlar oluyor ve salgın şu anda kontrol altında.'' açıklamasında bulundu.