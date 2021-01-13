İngiltere korona virüs pasaportu çıkarıyor

İngiltere merkezli Onfido adlı biyometri şirketi, bazı ülkelerde pilot uygulamasına başlanan "korona virüs pasaportlarının" birkaç ay içinde hazır hale gelebileceğini söylüyor. Şirket yetkilileri, bir kişinin daha önce hastalığı geçirdiğini kanıtlayacak antikor testleri ya da mevcut enfeksiyonu gösteren antijen testlerinin kullanılabileceğini belirtiyor.

"BAĞIŞIKLIK PASAPORTU" DENİLMESİNİ İSTEMİYOR

Guardian'a göre İngiltere hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün iyileşen kişilerin hastalığı yeniden geçirmeyeceğine dair bir kanıt olmadığı yönündeki uyarısından sonra bu dijital sertifikalara "bağışıklık pasaportu" denilmesinden kaçınıyor.

KULLANIMI NASIL OLACAK?

Hükümetten onay çıkması halinde sağlık pasaportu uygulaması şöyle olacak:

Bir telefon uygulaması kullanılarak kişi kendisinin ve kimliğinin fotoğrafını çekecek. Uygulama, kişinin yüzüyle kimliğini eşleştirecek. Bu yolla sahte kimlik kullanılmasının önüne geçilecek.

İkinci aşamada bu kişi hükümet onaylı bir sistemde daha önce hastalığı geçirdiği ve artık bağışıklık kazandığını gösteren antikor ya da antijen testi yaptıracak.

İşyerine gelen kişi uygulamayı açacak ve resepsiyonda tekrar fotoğraf çektirecek. Bir işlemin sonunda bir QR kodu yaratılacak. Resepsiyon görevlisi bu kodu tarayacak ve çalışanın bağışıklığı olup olmadığını görecek. Bu işlem sırasında resepsiyon memuru kişinin adı, doğum yeri ve adresi gibi kişisel bilgileri göremeyecek.