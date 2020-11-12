IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'e gönderdiği "kişisel" mektupların içerikleri konusunda bilgi vermediği belirtildi.

Ancak konuya yakın kaynaklara göre Georgieva, Biden döneminde IMF ile ilişkilerin gelişmesini ve ABD'nin IMF'in hedeflerinin gerçekleşmesine daha fazla yardım sağlamasını amaçlıyor.

Biden'ın geçiş ekibi ise Georgieva'nın mektubu ve IMF ile ilişkilere yönelik sorulara yanıt vermedi.