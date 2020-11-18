Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de Dağlık Karabağ bölgesine başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesi için "teslim olma" anlamı içeren ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Hezimete uğrayan Ermenistan'a ise Hollanda sahip çıktı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A YÖNELŞİK YAPTIRIM KARARI

Hollanda Parlamentosu tarafından Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik yaptırım kararı çıktı. Dağlık Karabağ Savaşı sebebi ile yaptırım kararı alan Hollanda, Türkiye'ye silah satışına sınırlama getirecek. Hollanda öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesine de yaptırım uygulayacak.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan tarafından başlatılan saldırılara anında karşılık vererek 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ bölgesindeki işgal edilen topraklarını geri almak için operasyon başlatmıştı. Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ateşkes anlaşması imzalayarak geri adım atmış ve Karabağ'da işgal ettiği toprakları iade etmeyi kabul etmişti. Hollanda ise yaşanan tüm bu gelişmeleri hazmedemeyerek toprakları için onuru ile direnen Azerbaycan ve 'Azerbaycan bizim kardeşimiz' diyerek arkasında duran Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptırım uygulama kararı aldı.