Hindistan'da bir garip hastalık!

Dünya korona virüs salgınıyla mücadele ederken Hindistan'da gizemli bir hastalık ortaya çıktı. Andra Pradeş eyaletinde nedeni bulunamayan hastalık sebebiyle 300'ü aşkın kişi benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı. 170 kişi taburcu edilirken bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Hastalığın sebebi henüz bulunabilmiş değil.

Yetkililer, gizemli hastalığın mide bulantısı, baş dönmesi ve bilinç kaybı gibi semptomlara yol açtığını belirtti. Özellikle çocuklarda göz yanması ve kusma şikayetlerinin de baş gösterdiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılan kişilerin korona virüs testlerinin ise negatif çıktığı açıklandı. Andra Pradeş Sağlık Bakanı, alınan kan örneklerinde viral enfeksiyon kanıtına rastlamadıklarını söyledi.

İnsanların hastalandığı bölgelerde yapılan araştırmalar, hastalığa su veya hava kirliliğinin sebep olmadığını gösterdi. Laboratuvar analizlerinin hastalığın asıl nedenini ortaya çıkarması umuluyor.