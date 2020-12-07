banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Hindistan'da bir garip hastalık! Sebebi bilinmiyor...
Hindistan'da bir garip hastalık! Sebebi bilinmiyor...
Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer alımı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer alımı yapacak
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği

Hindistan'da bir garip hastalık!

Hindistan'da gizemli hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerin corona virüs testlerinin negatif çıktığı, alınan kan örneklerinde viral enfeksiyon kanıtına rastlanmadığı açıklandı.

Dış Haberler 07.12.2020, 09:36
2
Hindistan'da bir garip hastalık!
banner422

Dünya korona virüs salgınıyla mücadele ederken Hindistan'da gizemli bir hastalık ortaya çıktı. Andra Pradeş eyaletinde nedeni bulunamayan hastalık sebebiyle 300'ü aşkın kişi benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı. 170 kişi taburcu edilirken bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Hastalığın sebebi henüz bulunabilmiş değil.

Yetkililer, gizemli hastalığın mide bulantısı, baş dönmesi ve bilinç kaybı gibi semptomlara yol açtığını belirtti. Özellikle çocuklarda göz yanması ve kusma şikayetlerinin de baş gösterdiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılan kişilerin korona virüs testlerinin ise negatif çıktığı açıklandı. Andra Pradeş Sağlık Bakanı, alınan kan örneklerinde viral enfeksiyon kanıtına rastlamadıklarını söyledi.

İnsanların hastalandığı bölgelerde yapılan araştırmalar, hastalığa su veya hava kirliliğinin sebep olmadığını gösterdi. Laboratuvar analizlerinin hastalığın asıl nedenini ortaya çıkarması umuluyor.

Yorumlar (0)
10°
az bulutlu