Hindistan'da bina çöktü: 8 ölü

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Bhiwandi bölgesinde yer alan bir bina yerel saatle 03.40 sıralarında çöktü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada binanın çökmesi sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Başkanı Satya Pradhan enkazda yaklaşık 20 kişinin mahsur kaldığını, 38 yaşındaki bir adam dahil 2 kişinin çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. NDRF ekibinin bir kişiyi enkaz altından çıkardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan geçtiğimiz ay Mahad'da 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetmişti.