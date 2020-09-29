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Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatılacak

28 Eylül 2020 tarihinde Bakü-Azerbaycan topraklarında sıkıyönetim ilanı nedeniyle Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatılacak

Dış Haberler 29.09.2020, 13:50 29.09.2020, 14:05
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Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatılacak

28 Eylül 2020 tarihinde Bakü-Azerbaycan topraklarında sıkıyönetim ilanı nedeniyle Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatılacak.

Bu nedenle Azerbaycan Hava Yolları'nın 30 Eylül'deki (30 Eylül dahil) Bakü-Nahçıvan-Bakü seferi planlanan tüm seferleri askıya alındı.


Aynı zamanda 1 Ekim'de yapılması planlanan AZAL Bakü-Londra-Bakü seferleri ile 2 Ekim'de yapılması planlanan Bakü-Berlin-Bakü seferleri iptal edildi.

AZAL uçuşları iptal edilen yolcular, biletlerini başka tarihlerle değiştirebilir veya ceza ödemeden paralarını geri alabilirler.

Buna ek olarak, Fly Dubai uçuşları 29 Eylül, 1 ve 3 Ekim tarihlerinde, Dubai-Bakü-Dubai uçuşları 1 ve 4 Ekim tarihlerinde, Belavia ise 2 ve 4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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