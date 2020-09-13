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Haddini aştı! İslam karşıtlığı videosuyla seçim kampanyası yaptı

Yolsuzluk skandalı sonrası istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, yerel seçimler için çektiği videoda ezandan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok konuda hakaret dolu ifadeler kullandı.

Dış Haberler 13.09.2020, 21:27 13.09.2020, 21:42
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Haddini aştı! İslam karşıtlığı videosuyla seçim kampanyası yaptı

Avusturya'da her seçim öncesi görülen İslam karşıtlığı, bu kez seçim videosunda kendini gösterdi.

Saygısızlığın başrolünde, yolsuzluk skandalı sonrası istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache var.

Strache, 11 Ekim'deki yerel seçimler için çektiği videoda, Viyanalılar'ın kentte azınlık durumuna düşürüldüğünü öne sürdü.

Montajlı videoda Strache, içinde yabancı ve İslam kelimelerini de geçirerek gazetelerin korku haberleriyle dolu olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Yardımcısı, videoda ezan sesine tepki gösterdiği sahneleri de yayınladı; videoyu, partisinin sloganını kullanarak tamamladı.

Strache, sosyal medyada yayınlanan videosuna yazdığı yorumda da Osmanlı İmparatorluğu'na dil uzattı.

Söz konusu video kamuoyunda büyük tepki topladı.

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