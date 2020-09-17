Gine Devlet Başkanı, bakanı sokak ortasında tekme tokat dövdü

Afrika ülkesi Gine'de, Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında dövdü. Başkanın, yönetimdeki erteleme ve sorumluluk eksikliği nedeniyle bakanı dövdüğü öne sürüldü. Bakanın dayak yediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.