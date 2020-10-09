Fransız Le Monde gazetesi köşe yazarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak çatışmalar devam ederken dünya gözünü bölgeye çevirdi. Fransız Le Monde gazetesinin köşe yazarlığını yapan Alain Frachon kaleme aldığı yazısında Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin bölgedeki etkin güç olduğunu vurgulayarak, “devlere” karşı korkusuz olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Rusya ve ABD'ye kafa tuttuğunu yazan Frachon, Erdoğan'ın “cesaret” sahibi olduğunu ve Dağlık Karabağ konusunda dünya büyüklerine kafa tuttuğunu belirtti.

"Türkiye, Kremlin ve Beyaz Saray'la dalga geçiyor" diyen Frachon, Rusya'nın etki alanı olan Azerbaycan ve Ermenistan bölgelerinde Türkiye'nin etkin müdahalesi olduğunu ifade ederek Azerbaycan'a verilen desteğe dikkat çekti.