Fransız hükümeti dev perakendecilere Black Friday satışlarını ertelemeleri çağrısında bulundu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, süpermarketleri ve online perakendecileri, 27 Kasım'da gerçekleşecek olan Black Friday alışveriş gününü, kilitlenme sırasında temel olmayan mal satan dükkanların kapalı kalması nedeniyle ertelemeye çağırdı.

Hükümet tarafından kapatılması talimatı veren küçük mağazaların, Fransa'nın ülke çapındaki ikinci korona virüs kilitlenmesi sırasında faaliyet göstermesine ve mal teslim etmesine izin verilen Amazon gibi dev çevrimiçi perakende şirketlerinin rekabetinden zarar görecekleri endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Le Maire Fransa'nın üst meclisi Senatosuna "Gelecek Cuma bir Black Friday düzenlemek için gerçekten doğru zaman mı? Cevabım hayır" dedi.

Le Maire, süpermarketlerden ve online perakendecilerden, dünya çapında gerçekleşen ve genellikle ABD Şükran Günü Hafta Sonu tatili öncesi Cuma gününe denk gelen indirimli bir alışveriş günü etkinliğini ertelemek için tüm seçenekleri keşfetmelerini isteyeceğini kaydetti.