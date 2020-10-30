Fransa’yı kana bulayan saldırgan Tunuslu mülteci...

Fransa'nın Nice kentini kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu. Üç kişiyi öldüren zanlının 21 yaşındaki Tunuslu mülteci Brahim Aioussaoi olduğu ortaya çıktı. Fransa lideri Macron, ülkede terörle mücadelede görev alan asker sayısının iki katına çıkarıldığını duyurdu.

Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi’nde dün yaşanan bıçaklı saldırı dehşetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. İkisi kadın olmak üzere üç kişiyi katleden saldırganın kimliği belli oldu.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre saldırgan 21 yaşındaki Tunuslu mülteci Brahim Aioussaoi. Aioussaoi’nin göçmen teknesiyle ülkesinden ayrıldığı ve 20 Eylül’de İtalya’nın Lampedusa Adası’na ulaşarak ilk kez Avrupa’ya adım attığı öğrenildi. Saldırganın perşembe sabahı Bari üzerinden trenle Nice kentine geldiği belirtildi.

KURAN, TELEFON VE BIÇAK ÇIKTI

Polisin 14 el ateş ederek etkisiz hale getirdiği Aioussaoi’nin hastanede tedavisi sürerken, durumunun kritik olduğu açıklandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı Jean-Francois Ricard da önemli bilgiler verdi.

Ricard, “Saldırganın üzerinde bir Kuran, iki tane telefon ve saldırıda kullanılan bıçak bulundu. Ayrıca saldırganın bıraktığı bir çanta da ele geçirildi. Çantanın yanında saldırıda kullanılmayan iki bıçak daha tespit edildi” dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oluyor. Aioussaoi’nin kurbanları arasında 55 yaşındaki kilise görevlisi Vincent Loques ile 44 yaşındaki Simone Barreto Silva bulunuyor. Saldırıda ölen diğer kişinin 60 yaşında bir kadın olduğu ifade ediliyor.

MACRON: ASLA PES ETMEYECEĞİZ

Nice’e giderek olay yerinde incelemelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede güvenlik seviyesini en üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu.

Ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini belirten Macron, “Fransa bir kez daha terör saldırısıyla vuruldu. Terör bu şehrin sakinlerini üçüncü kez vurdu. Hissettiğiniz şoku biliyorum. Değerlerimiz, özgürlük anlayışımız ve ülkemizdeki inanç özgürlüğümüz yüzünden saldırıya uğradık. Asla teslim olmayacağız. Başta kiliseler olmak üzere tüm ibadethaneleri koruyacak konuma geleceğiz” ifadelerini kullandı.

HER ŞEY KARİKATÜRLE BAŞLADI

Fransa'da geçtiğimiz hafta öğretmen Samuel Paty, Hz. Muhammed ile alay eden bir karikatürü sınıfta göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmüştü. Dünya kamuoyunun gündemine oturan olay sonrası Fransa'daki bazı kentlerdeki kamu binalarına Hz. Muhammed'in karikatürü yansıtıldı.

ERDOĞAN'DAN BOYKOT ÇAĞRISI

Fransa liderine tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol” ifadelerini kullanmış ve Fransız mallarını boykot çağrısı yapmıştı.