Fransa Ulusal Meclisinden skandal 'Karabağ' kararı

Fransa'dan Karabağ konusunda skandal bir karar alındı. Fransa Ulusal Meclisi, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasını içeren tavsiye niteliğindeki kararı onayladı. Fransa Senatosunun 10 gün önce onayladığı tanıma kararının ardından Ulusal Meclis de benzer bir adım attı. Toplam 577 vekilden oluşan Ulusal Mecliste, 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 3'ü "hayır" oyu verdi, 16'sı ise çekimser kaldı. 370 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Oylamada 3 ret oyunu hükümet partisi olan Yürüyen Cumhuriyet (LREM) Partisi vekili Jean-Jacques Bridey, Cumhuriyetçiler Partisi milletvekili Jean-Luc Reitzer ve Sosyalistler grubundan Jerome Lambert kullandı.

Cumhuriyetçiler Partisi (LR) tarafından sunulan karar, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için tavsiye niteliğini taşıyor. Karar ayrıca, Fransa'nın Avrupa'daki diğer üyelerle birlikte istişare edip Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik adaylığını tekrar gözden geçirmesini talep ediyor. Kararın LR partisi tarafından "Ermeni halkını, Doğu ve Avrupa Hristiyan topluluklarını koruma" inisiyatifi ile sunulduğu öğrenildi. Bu karar ile Fransa Meclisi Karabağ'ın bağımsızlığını talep eden dünyadaki tek meclis oldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "Ermenistan'ın bile" Karabağ'ı bağımsız bir devlet olarak tanımadığının altını çizerek bu karara tamamen karşı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, "Karabağ'ın bağımsızlığını tanımak, Minsk Grubu'nun Eş Başkanlığından vazgeçmektir" dedi.

Cumhuriyetçiler Partisi milletvekili Guy Tessierc ise Ermenistan'ın Fransa'nın bir parçası olduğunu savunarak, "Ermenileri terk edemeyiz" dedi.