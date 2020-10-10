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Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.
Dış Haberler 10.10.2020, 09:21
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Avrupa'da korona virüs salgını gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 339 yeni vakanın tespit edildiği, 62 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 691 bin 977'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 630'a yükseldi. Bakanlık, 921'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 837 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Fransa'da bugün salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
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