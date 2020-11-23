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Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında

Fransa’da tarihi bir gün yaşanacak. İsmi sık sık skandallarla anılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yargılanması bugün başlıyor.

Dış Haberler 23.11.2020, 12:53
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Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
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Fransa'yı 2007-2012 yılları arasında yöneten Cumhurbaşkanı Sarkozy bugün hakim karşısına çıkacak. Sarkozy, bir yargıca rüşvet verme iddiasıyla yargılanacak.

Sarkozy’nin 2007 başkanlık kampanyası için ünlü kozmetik firması mirasçısı Liliane Bettencourt’tan yasadışı ödemeleri kabul ettiği iddialarına ilişkin bir soruşturma hakkında gizli bilgiler talep ettiği yargıç Gilbert Azibert’e Monaco’da iş bulmayı teklif ettiği iddia ediliyor.

Sarkozy’nin 2007’deki başkanlık seçimi kampanyasında Libya’nın finansmanı iddialarını araştırırken, 2013 yılından beri Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog arasındaki konuşmaları dinliyorlardı.Dinlemeler sırasında müfettişler, Sarkozy ve avukatının sahte isimle kayıtlı cep telefonlarını kullanarak iletişim kurduğunu öğrendi. Sarkozy’nin telefonu Paul Bismuth adına kayıtlıydı. Dinlemeler sonucunda Sarkozy ile avukatı Herzogun, Liliane Bettencourt soruşturması hakkında bilgi sahibi olan yargıç Gilbert Azibert’le iletişime geçmeyi planladıkları ortaya çıktı. Nicolas Sarkozy, bugün bu iddialar çerçevesinde hakim karşısına çıkacak.

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