Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un korona virüs testi pozitif çıktı

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, bazı Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.

Macron'un yedi gün boyunca kendini izole edeceği ve evden çalışmaya devam edeceği duyuruldu.

Fransa'da günlük koronavirüs vakaları Kasım'da zirveye ulaştıktan sonra alınan önlemler sonucu düşüşe geçmişti.