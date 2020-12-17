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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un korona virüs testi pozitif çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korona virüs testi pozitif çıktı.
Dış Haberler 17.12.2020, 13:21
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, bazı Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.
Macron'un yedi gün boyunca kendini izole edeceği ve evden çalışmaya devam edeceği duyuruldu.
Fransa'da günlük koronavirüs vakaları Kasım'da zirveye ulaştıktan sonra alınan önlemler sonucu düşüşe geçmişti.
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