Floyd'un ölümüne neden olan polis Chauvin cezaevinden çıktı

ABD'de geçtiğimiz 25 Mayıs'ta Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığı sırada polis Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Floyd'un boynuna 8 dakika boyunca baskı uygulayarak ölümüne yol açan polis Chauvin, tutulduğu cezaevinden 1 milyon dolarlık teminat karşılığında serbest bırakıldı.

Chauvin ikinci derece cinayetle suçlanıyordu. Şartlı tahliye ile serbest bırakılan 44 yaşındaki polis memurunun 2021 yılının Mart ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.

Chauvin'le aynı anda olay yerinde bulunan diğer 3 polis memuru Thomas Lane, Tou Thao ve J. Alexander Kueng ise cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlanıyordu. Üç polis memuru önceki aylarda kefalet karşılığı serbest kalmıştı.

Polis şiddeti sonucunda hayatını kaybeden Floyd'un ardından ABD genelinde başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar dünya geneline sıçramıştı.