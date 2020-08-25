Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti'nin kongresinde yaptığı konuşmada günlük sekiz saatlik mesaiyi kısaltmaları gerektiğini söyledi. Marin, artan üretkenlikle bunun dengeleneceğini de söyledi.

Sanna Marin yaptığı konuşmada, “Ülkemizde çalışma saatlerini kısaltarak Finlandiyalı işçilerin daha iyi bir çalışma hayatına sahip olması konusunda net bir vizyon belirleyip, somut adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.

İLK İŞİ EMEKLİ MAAŞLARINI ARTIRMAK OLMUŞTU

34 yaşındaki Marin, dünyanın en genç başbakanlarından biri. Sanna Marin, 2019'un aralık ayında bu görevi üstlendi. Göreve gelir gelmez hükümet politikalarını sola kaydıran Marin, emekli maaşlarını artırdı. Bir önceki hükümetin hayata geçirdiği harcama kesintilerinin bir bölümünü iptal etti.

Sosyal Demokrat Parti, Reuters'ta yer alan habere göre, altı saatlik çalışma günü denemesini kabul etmedi. Ancak parti, Marin'in mesai saatini azaltma ve çalışma hayatında esneklik sağlama hedefini benimsedi. Başbakan Marin, kısa çalışma saatinin üretkenliği artıracağını söylerken, hükümetin istihdam oranını yüzde 73,7'den en az yüzde 75'e çıkarma hedefiyle çelişmediğini dile getirdi.

EĞİTİM YATIRIMINA DEVAM

Sanna Marin, “İş gücü verimliliğindeki artışın getirdiği zenginlik, sadece mal sahipleri ve yatırımcılar arasında değil, aynı zamanda çalışanlar arasında da bölünmelidir” ifadelerini kullandı. Parti konuşmasında Marin, çalışma saatlerini kısaltma önerisi dışında; hükümetin eğitime yatırım yapma planlarını anlattı. Ayrıca Finlandiya'yı 2035 yılına kadar sıfır karbonlu hale getirme hedefini yineledi. Marin, ekonomiyi canlandırmak için yeşil yatırım çağrısında bulundu.