Filistin'de OHAL 1 ay daha uzatıldı

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede kısıtlamalar yeniden uygulanıyor. Filistin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan OHAL 1 ay daha uzatıldı. Filistin medyasında yer alan haberlerde, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin topraklarında OHAL'in 1 ay süreyle uzatılmasına karar verdiği yazıldı.

Son resmi verilere göre Filistin'de toplam korona virüs vakası 51 bin 607'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 379 kişi hayatını kaybetti.