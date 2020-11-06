Fark kapanıyor

Corona virüsü ve sistematik ırkçılık gölgesinde sandık başına giden ABD, tarihinin en gergin seçim sürecini yaşıyor… Corona virüsü salgını sebebiyle posta yoluyla gönderilen oylarda patlama yaşanmasıyla birlikte oy sayım süreci de uzadı. Birçok eyalette sandıklar açıldı ve sonuçlar açıklandı fakat Kuzey Carolina, Georgia, Pennslyvania ve Nevada’da henüz oy sayım işlemi bitmedi.

Fakat ABD basını bu eyaletlerde yeni sandıkların açılmasıyla birlikte önde götüren adayların rakiplerine attığı farkın da azaldığını yazdı.